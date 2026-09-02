Ankara'da bir binanın çatısında yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
02.09.2026 23:10
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Yangın, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipi sevk edildi. İtafiye ekipleri yangını söndürmek için müdahelsi devam ediyor. Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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