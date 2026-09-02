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Ankara'da bir binanın çatısında yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'da bir binanın çatısında yangın çıktı

Yangın, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipi sevk edildi. İtafiye ekipleri yangını söndürmek için müdahelsi devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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