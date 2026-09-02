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KKTC'de gemi kazası nedeniyle 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi.

KKTC'de gemi kazası nedeniyle 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Lefkoşa Kaymakamı Fadıl Keleş'ten aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle halkın duyduğu üzüntü ve hassasiyeti dikkate alarak 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

MÜZİK YAYINI YASAĞI

Buna göre, düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde müzik yayını yapılmasına yasak getirildi.

Ayrıca yasağın ilgili tüm kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetim ile kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasağa uyulmasının sağlanması talimatı verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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