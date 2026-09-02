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Esenyurt'ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 42 kişi dumandan etkilendi. Baba ve oğlunun, camın önüne çıkarak kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı. Diğer yandan otoparktaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. İki çocuğun ellerinde kartonla otoparka girdikleri görüldü. Otoparktan yükselen alevler ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 1

ESENYURT'TA SİTEDE YANGIN! BABA OĞUL CAMIN ÖNÜNE ÇIKTI

Otoparktaki bir araçtan yükselen dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 2

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 3

CAMA ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Öte yandan, baba ve oğlun yangından kurtulmak için camın önüne çıktığı ve metrelerce yükseklikte kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 4

Yüreklerin ağza geldiği anlar vatandaşların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 5

Yangında otoparktaki iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgil inceleme sürüyor.

YANGININ ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında çıkan yangın, araçlara sıçramış ve dumanlar tüm binayı sarmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 6

İKİ ÇOCUĞUN ELLERİNDE KARTONLA OTOPARKA GİRDİKLERİ GÖRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye ederken, 27 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 7

Otoparktaki yangının öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki çocuğun ellerinde kartonla otoparka girdikleri görüldü. Otoparktan yükselen alevler ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt ta sitedeki yangında can pazarı: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt otopark site
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