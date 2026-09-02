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Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Saldırıların bir süre durduğu Orta Doğu gece patlama sesleri yeniden yükseldi. ABD'nin saldırılarına İran'dan misilleme geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise gece yarısı İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı.

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" açıklamasında bulundu. Trump, İran halkına Tahran rejimine karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi 1

"İRAN'I MÜZAKEREYE ZORLAMIYORUM"

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarıyla yeniden yükselen bölgesel gerilim güvenlik endişelerini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, yalan haber yapmakla suçladığı ABC yayın kuruluşunun bildirdiğinin aksine, "İran’ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını" vurguladı.

AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran’ın değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı. İran’ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini öne süren Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
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