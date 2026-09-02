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Google’ın yapay zekâ destekli görsel düzenleme uygulaması Pics daha fazla kullanıcıya açıldı

Google, yapay zekâ ile görsel oluşturma ve gelişmiş düzenleme özelliklerini bir araya getiren Pics uygulamasını AI Pro ve Ultra abonelerine sunmaya başladı.

Google’ın yapay zekâ destekli görsel düzenleme uygulaması Pics daha fazla kullanıcıya açıldı
Enes Çırtlık

Google, geçtiğimiz mayıs ayında duyurduğu yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme uygulaması Pics’i daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmaya başladı.

İlk olarak sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test edilen uygulama artık Google AI Pro ve AI Ultra abonelerinin kullanımına sunuluyor. Pics ayrıca Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ve Enterprise Plus müşterileri ile Google AI Pro for Education kullanıcılarına da açılıyor.

NANO BANANA ALTYAPISINI KULLANIYOR

Google Pics, şirketin Nano Banana adlı yapay zekâ görsel oluşturucusu üzerine inşa edildi.

Kullanıcılar uygulamada bir metin komutu yazarak sıfırdan görsel oluşturabiliyor veya mevcut bir görseli yükleyerek düzenlemeye başlayabiliyor. Google'a göre Pics, verilen komuta göre görsel oluşturmanın yanı sıra kullanıcıya farklı alternatifler de sunabiliyor.

Google’ın yapay zekâ destekli görsel düzenleme uygulaması Pics daha fazla kullanıcıya açıldı 1

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri ise nesne segmentasyonu. Bu özellik sayesinde görseldeki belirli nesneler ayrı ayrı seçilerek taşınabiliyor, yeniden boyutlandırılabiliyor veya dönüştürülebiliyor. Üstelik bu işlemler yalnızca yapay zekâ tarafından oluşturulan görsellerle sınırlı değil.

GÖRSELLERDEKİ YAZILAR TASARIMI BOZMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Google’a göre Pics, görsellerdeki metinleri mevcut tasarım ve yazı tipini değiştirmeden düzenleyebiliyor veya başka dillere çevirebiliyor. Özellik şu anda 29 dili destekliyor.

Pics ayrıca görsellerin çözünürlüğünü 2K ve 4K seviyesine yükseltebiliyor ve aynı anda birden fazla düzenleme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Google’ın yapay zekâ destekli görsel düzenleme uygulaması Pics daha fazla kullanıcıya açıldı 2

GOOGLE DOCS VE SLIDES İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Google, Pics'i Workspace uygulamalarına da entegre etmiş durumda.

Docs veya Slides içerisindeki bir görsele tıklandığında Pics'in gelişmiş düzenleme araçlarına doğrudan erişilebiliyor. Böylece kullanıcıların görsel düzenlemek için farklı bir sekmeye veya uygulamaya geçmesi gerekmiyor.

Google ayrıca önümüzdeki haftalarda Google Drive'a kaydedilmiş görsellerin de doğrudan Pics ile açılıp düzenlenebileceğini açıkladı.

Workspace'in ortak çalışma özellikleri sayesinde birden fazla kullanıcı aynı görsel üzerinde birlikte çalışabilecek.

Google’ın Pics ile kullanıcıların görsel düzenlemek için Canva gibi başka platformlara geçmek yerine Workspace ekosistemi içinde kalmasını istediği görülüyor. (Kaynak: Engadget)

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Google yapay zeka
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