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Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kaptanlar birbiriyle konuşmuş

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yapılan son açıklamada geminin battığı yerin teyit edildiği belirtildi. 10 mürettabatın kayıp olduğu aktarılırken, İmamoğlu Denizcilik'ten açıklama geldi. Şirket, geminin seyir hattında kurallara uygun ilerlediğini, herhangi bir teknik arızasının bulunmadığını ve kaza öncesinde ALSU gemisiyle telsiz üzerinden iletişim kurularak uyarı yapıldığını belirtti.

Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kaptanlar birbiriyle konuşmuş
Melih Kadir Yılmaz

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kaptanlar birbiriyle konuşmuş 1

"2 GEMİ BİRBİRİNİ GÖRMÜŞ VE KAPTANLAR KONUŞMUŞ, TELSİZ KAYITLARINDA KONUŞMALAR VAR"

Olayla ilgili olarak Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, canlı yayında gemi kazası ve arama çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Baylan yaptığı açıklamada, "Geminin battığı yer teyit edildi. 10 mürettebat kayıp. Gemi kayıtlarına göre 2 gemi birbirini görmüş ve kaptanlar konuşmuş. Telsiz kayıtlarında konuşmalar var" dedi.

BAKAN URALOĞLU: "GEMİNİN BATMASI 11 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Acil çağrı sistemi ile kazadan bilgimiz oldu. 03.26'da acil çağrı aldık. Gemide 10 denizcimiz var. Geminin batması 11 dakika içinde oldu" dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA! UYARI YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan kazanın ardından Zeybe Denizcilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk bilgiler ve seyir kayıtlarına göre M-V Tuğberk İmamoğlu'nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında ilerlediği belirtildi. Açıklamada, geminin seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızasının bulunmadığı, gerekli yıllık klas sörveylerinin gerçekleştirildiği ve yasal sertifikalarının geçerli olduğu ifade edildi.

Şirket açıklamasında, kazadan önce M-V Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı tarafından M-T ALSU ile telsiz irtibatı kurulduğu belirtilerek, karşı geminin kuru yük gemisinin seyir sahasına girdiği yönünde uyarı yapıldığı öne sürüldü. Açıklamada, şirketin ilk tespitlerine göre M-T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatışmanın meydana geldiği iddia edildi. Çatışmanın ardından M-V Tuğberk İmamoğlu'nun kısa süre içerisinde battığı, geminin EPIRB cihazından gönderilen sinyal üzerine kamu birimlerinin olaydan haberdar olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. M-T ALSU'nun kaptanının da kamu birimlerini arayarak olayı bildirdiği kaydedildi.

TÜM GEMİLERE ACİL DURUM ANONSU GEÇİLDİ

Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."
Ekiplerin deniz yüzeyinde ve çevresinde kayıp 10 mürettebata ulaşmak için başlattığı geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

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Silivri
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