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Batan gemiyi takip eden basın mensuplarına saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

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Ufuk Dağ

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından denizde arama çalışmaları devam ediyor. Silivri’de batan gemiyi takip eden basın mensuplarına ise bir saldırı gerçekleştirildi.

Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan gemiyi takip eden basın mensuplarına saldırı! Ortalık savaş alanına döndü 1

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Türkiye gemideki vatandaşlardan gelecek güzel haberi beklerken sahil kıyısında tatsız bir olay yaşandı. Gemiyle ilgili gelişmeleri takip eden basın mensuplarına bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı kimin ve neden yaptığı henüz öğrenilemedi. Ortalık savaş alanına dönerken o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri gemi basın saldırı
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