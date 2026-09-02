Batan gemiyi takip eden basın mensuplarına saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Türkiye gemideki vatandaşlardan gelecek güzel haberi beklerken sahil kıyısında tatsız bir olay yaşandı. Gemiyle ilgili gelişmeleri takip eden basın mensuplarına bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı kimin ve neden yaptığı henüz öğrenilemedi. Ortalık savaş alanına dönerken o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.