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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkçalı yönünden gelen Ünal K. (43) idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken M.A. (37) yönetimindeki araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüsü M.A. ile yanındaki E.Ş. (87) ve H.Ş. (46) ile diğer otomobilin sürücüsü Ünal K. ve eşi Meryem K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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