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Husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs ağır yaralandı

Malatya’da husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı.Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs ağır yaralandı

Malatya’da husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., T.K. yönetimindeki tır dorsesinin satış sonrası montaj kontrolünü yaptığı sırada aralarında husumet bulunan İ.K. yönetimindeki tır ile bölgeye geldi. İ.K., aracını R.K.’nin üzerine sürdü. Tırın altında ve iki aracın arasında kalan R.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.’nin kullandığı tır yediemin otoparkına çekilirken, R.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs ağır yaralandı 1

Husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs ağır yaralandı 2

Husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs ağır yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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