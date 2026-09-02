Ormanda feci ölüm! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Daday ilçesi Değirmenözü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çalışan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörün tamburuyla çekmek istedi.

ORMANDA ÇALIŞIRKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Bu sırada halatın elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik akımına kapılan Ali Osman Topaloğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun yanında bulunan S.M.G. ise yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.M.G., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Daday ve Ağlı ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen personellere ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde oksijen desteği verildi.

Ali Osman Topaloğlu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır