Avrupa’da vatandaşlıkta yeni dönem: O ülkeler şartları ağırlaştırdı

Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşlık için koşullar giderek ağırlaşıyor. Bazı ülkeler ikamet sürelerini uzatırken, bazıları ise vatandaşlığa geçişi hızlandıran uygulamaları kaldırıyor. Son dönemdeki en dikkat çekici değişiklikler Portekiz, Malta ve Almanya’da yaşandı.

PORTEKİZ’DE İKAMET ŞARTI 10 YILA ÇIKTI

Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle AB dışındaki ülkelerin vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi beş yıldan on yıla çıkarıldı.

AB vatandaşları ile Portekizce konuşulan ülkelerin (CPLP) vatandaşları için ise bu süre yedi yıl olarak belirlendi. Yeni düzenlemeden önce yapılan başvurular mevcut haklarını koruyor.

MALTA YATIRIMLA VATANDAŞLIĞI SONA ERDİRDİ

Malta‘da ise yatırım karşılığında doğru da vatandaşlık sağlayan uygulama sona erdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 29 Nisan 2025’te Maltanın söz konusu programının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.

Kıbrıs’ta benzer bir uygulamayı 2020’de sonlandırmıştı. Böylece AB üyesi ülkeler arasında yeni başvurulara açık şekilde doğrudan yatırım karşılığında vatandaşlık sağlayan bir program kalmadı.

ALMANYA’DA 3 YILLIK VATANDAŞLIK YOLU KAPANDI

Almanya’da vatandaşlığa geçişte daha önce sağlanan kolaylıklardan birini geri çekti.

2024 yılında hayata geçirilen ve üstün entegrasyon gösteren kişilerin üç yılda vatandaşlık başvurusu yapabilmesine olanak tanıyan hızlandırılmış uygulama 30 Ekim 2025 tarihinde kaldırıldı.

Alman vatandaşıyla evli olan kişiler üç yılın ardından başvuru yapmaya devam edebilirken, diğer başvuru sahipleri açısından standart ikamet süresi yeniden 5 yıl oldu.

BAZI ÜLKELERDE 5 YILLIK SÜRE DEĞİŞMEDİ

Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika’da ise 5 yıllık ikamet şartı korunuyor. Yunanistan’da vatandaşlık gereken 7 yıl olarak uygulanmaya devam ediyor. Altın vize sahiplerinin de ülkede fiilen yaşaması, dil öğrenmesi ve tarih coğrafya ile siyaset alanlarini kapsayan sınava girmesi gerekiyor.

Son değişikliklerle birlikte AB genelinde yatırım yoluyla doğrudan ve hızlı vatandaşlığa ulaşma imkanları önemli ölçüde sıklaştırıldı.