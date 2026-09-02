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KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
Metin Yamaner

Türk Deniz Kuvvetlerine (TDK) ait "TCG Alemdar" gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye ulaştı.

TCG ALEMDAR GİRNE AÇIKLARINA GELDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, TDK'ye ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi.

KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı 1

TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlandığı öğrenildi. Öte yandan geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.

KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı 2

BAŞBAKAN ÜSTEL AÇIKLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel: 20 insandan, 50 yaşlarında erkek 1 kişinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı 3

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Girne de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı 4

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Girne
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