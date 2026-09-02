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Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek

Anthropic, yeni Claude Fable 5.1 ve Claude Mythos 5.1 modellerini tanıttı. Şirket, düşürülen önbellek ücretleri sayesinde Fable 5.1’in tipik iş yüklerinde yaklaşık yüzde 25, karmaşık ajan görevlerinde ise yüzde 45’e kadar daha düşük maliyet sağlayabileceğini söylüyor.

Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek
Enes Çırtlık

Anthropic, kodlama ve uzun süreli bilgi işlerine odaklanan yeni yapay zekâ modeli Claude Fable 5.1’i kullanıma sundu. Şirket ayrıca aynı temel model üzerine kurulan ancak farklı güvenlik sınırlamalarına sahip Claude Mythos 5.1’i de duyurdu.

Anthropic’e göre Fable 5.1, önceki Fable 5 modelinden daha yüksek performans sunarken özellikle uzun süre çalışan yapay zekâ ajanlarının maliyetini azaltıyor.

Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek 1

CLAUDE FABLE 5.1 MALİYETİ NASIL DÜŞÜRÜYOR?

Anthropic, Claude Fable 5.1’in kullanım başına ücretlendirilen tipik iş yüklerinde Fable 5’e kıyasla tahminen yüzde 25 daha düşük maliyet oluşturacağını belirtiyor.

Önbelleğe alınmış verilerin yoğun biçimde yeniden kullanıldığı karmaşık ajan görevlerinde ise maliyet avantajının yaklaşık yüzde 45’e kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Bu düşüş, modelin temel giriş ve çıkış fiyatlarının değiştirilmesinden değil, daha önce işlenen verilerin yeniden okunmasını sağlayan önbellek sisteminden kaynaklanıyor. Anthropic, önbellek okuma ücretini yüzde 75 azaltarak bir milyon token başına 0,25 dolara indirdi.

Claude Fable 5.1’in temel API fiyatı ise bir milyon giriş tokenı için 10 dolar, bir milyon çıkış tokenı için 50 dolar olarak kaldı.

Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek 2

KODLAMA VE UZUN SÜRELİ GÖREVLERDE GELİŞTİRİLDİ

Anthropic, Fable 5.1’in kodlama, araştırma, belge hazırlama ve uzun süreli ajan görevlerinde önceki modele göre daha güçlü olduğunu savunuyor.

Şirketin paylaştığı testlerde yeni modelin yazılım sorunlarının yalnızca görünen sonuçlarını değil, temel nedenlerini bulma konusunda da gelişme gösterdiği belirtiliyor. Erken erişim kullanıcıları ise modelin daha hızlı çalıştığını, daha az token kullandığını ve uzun görevlerde daha anlaşılır yanıtlar verdiğini aktarıyor.

Bunlar Anthropic ve erken erişim ortaklarının testlerine dayandığı için modelin gerçek kullanım performansı, gerçekleştirilen göreve ve kullanılan yapılandırmaya göre değişebilir.

GÜVENLİK SINIRLAMALARI DAHA HASSAS HALE GETİRİLDİ

Claude Fable 5.1 ile birlikte siber güvenlik önlemlerinde de değişikliğe gidildi. Anthropic, yeni sistemin zararsız talepleri yanlışlıkla engelleme oranını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

Fable 5.1 artık savunma amacıyla kaynak kodlarda yazılım açıklarını tespit etmek için kullanılabilecek. Buna karşılık sızma testleri, exploit geliştirme ve ikili dosyalarda güvenlik açığı tarama gibi daha yüksek riskli işlemler engellenmeye veya farklı modellere yönlendirilmeye devam edecek.

Şirket, yeni güvenlik sistemi sayesinde Claude Code kullanıcılarının oturum başına siber güvenlik müdahalelerinde ortalama yüzde 60 azalma görebileceğini söylüyor.

Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek 3

CLAUDE MYTHOS 5.1 HERKESE AÇILMADI

Claude Mythos 5.1, Fable 5.1 ile aynı temel yapay zekâ modelini kullanıyor ancak siber güvenlik ve yaşam bilimleri alanlarında daha esnek güvenlik sınırlarına sahip.

Bu nedenle Mythos 5.1 genel kullanıma sunulmadı. Modele yalnızca Anthropic’in güvenilir erişim programlarına kabul edilen belirli siber güvenlik uzmanları, yaşam bilimleri araştırmacıları ve kuruluşlar erişebilecek.

Claude Fable 5.1 ise Claude’un ücretli planlarında ve Claude API’nin yanı sıra Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft’un bulut platformlarında kullanıma sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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