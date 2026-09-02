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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden biri takla atarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Emrah E. (37) idaresindeki otomobil ile Osman Y. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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