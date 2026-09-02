İtiraz reddedildi, Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi yenileniyor! Tarih belli oldu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi Sibel TAN ÇETİNKAYA Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

SEÇİM TARİHİ 5 EYLÜL

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 sayılı kararı ile 05.08.2026 tarihli ve 76 No.lu meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 05 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır