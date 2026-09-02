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Rize’de kaza yapan kamyona arkadan gelen taş yüklü kamyon çarptı: 3 yaralı

Rize’de taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenen yol, yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize’de kaza yapan kamyona arkadan gelen taş yüklü kamyon çarptı: 3 yaralı

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Büyük Caferpaşa Mahallesi ile Yaka Mahallesi arasında Karadeniz Sahil Yolu’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon bariyerlere çarptı.

Rize’de kaza yapan kamyona arkadan gelen taş yüklü kamyon çarptı: 3 yaralı 1

RİZE'DE İKİ KAMYON KAZAYA KARIŞTI: 3 YARALI

O esnada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon da duramayarak kaza yapan kamyona çarptı. Bariyerlere çarpan kamyon devrilirken, kasasında bulunan taşlar yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize’de kaza yapan kamyona arkadan gelen taş yüklü kamyon çarptı: 3 yaralı 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenen yol, yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kamyon kaza
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