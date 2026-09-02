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İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün'den balistik füze açıklaması

İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Diğer yandan Ürdün, hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini, 3'ünün tenha alana düştüğünü duyurdu.

İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün'den balistik füze açıklaması

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi. İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirdi.

İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün den balistik füze açıklaması 1

ÜRDÜN: "13 BALİSTİK FÜZE HAVA SAHAMIZA GİRDİ"

Ürdün haber ajansı Petra'nın ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Ürdün hava sahasına 13 füzenin girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin 13 balistik füzeden 10'unu müdahale ederek engellediği, 3 füzenin de yerleşim yerlerinden uzak tenha alana düştüğü aktarıldı.
İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün den balistik füze açıklaması 2

CENTCOM SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün den balistik füze açıklaması 3

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün den balistik füze açıklaması 4

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Ürdün ABD Amerika Birleşik Devletleri
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