HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile video konferansla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile video konferansla görüştü

Bakan Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık."

Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile video konferansla görüştü 1

Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün'den açıklamaİran, ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu! Ürdün'den açıklama
ABD'den Türkiye'ye Artemis Anlaşmaları tebriğiABD'den Türkiye'ye Artemis Anlaşmaları tebriği

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eczanede 'etek altı' skandalı

Eczanede 'etek altı' skandalı

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Komşuları isyan etti

Komşuları isyan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.