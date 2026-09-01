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Eczanede 'etek altı fotoğraf' skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin gizlice etek altı fotoğrafını çekti. Güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan olayın ardından fotoğrafları silen eczacı gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eczanede 'etek altı fotoğraf' skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı
Mehmet Hazar Gönüllü

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede yaşanan olay tepki çekti. TV100’ün haberine göre eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin cep telefonuyla gizlice etek altı fotoğrafını çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntüler gerçeği ortaya çıkarırken eczacı, olayın kapatılması için kadına yalvardı. Yaşananlara tanık olan eczacının eşi ise gözyaşları içinde tepki gösterdi.

"İLERİ GİTSİN İSTEMİYORUM"

Tacize uğrayan kadın “Bu özür dilenecek bir şey değil. Sapıkça bir şey yaptınız” sözleriyle tepki gösterdi.

Eczanede etek altı fotoğraf skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı 1

Eczacı “Ben ileri gitsin istemiyorum” derken kadın “Yanına kâr mı kalsın istiyorsunuz?” dedi.

Eczacının eşi ise ağlayarak “Neden, neden, neden? Sadece nedenini söyle. Nedeni ne? Doktora mı gidelim?” diyerek isyan etti. Eczacı adam, eşine “Hayır, sakin ol. Ben hayatımın hiçbir döneminde böyle durumla karşı karşıya kalmadım” diye yanıt verdi. Müşteri kadın ise “Yakalanmadınız yani?” dedi.

Eczanede etek altı fotoğraf skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı 2

“NE OLURSUNUZ BURADA KAPATALIM”

Olayın üstünü kapatmaya çalışan eczacı “Ne olursunuz burada kapatalım bu olayı, sizden rica ediyorum. Sizi de anlıyorum” ifadelerini kullandı. Tacize uğrayan kadın “Bizi anlayabilmeniz için önce kadın olmanız, sonra bir erkek tarafından tacize uğramanız, sonra da bir erkek tarafından etek altı fotoğrafınızın çekilmesi lazım” diyerek sert çıktı.

Tacize uğrayan kadın daha sonra eczaneden ayrıldı. Eczacı ise “Silemem” dediği görüntüleri polis gelmeden sildi.

Eczanede etek altı fotoğraf skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı 3

EŞİ “İTİRAF ET” DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Eczacının eşi, “Yaptıysan, hanıma ‘Yaptım” de. İtiraf et. Bunun tedavisi neyse olalım lütfen” diye konuştu. Eczacının “Böyle bir durum yok yani” demesi üzerine eşi “Ne o zaman bu?” diye sordu. Eczacı, “Ben özür diliyorum” diyerek karşılık verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler delil sayılırken eczacı gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eczanede etek altı fotoğraf skandalı: Müşterisine yakalanınca “Mesleğim biter” diye yalvardı 4

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Eczacı Eczane cinsel taciz müşteri
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