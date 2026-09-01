Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında bebeklere yönelik cinsel istismarı anlatan ve Müslümanlara yönelik ağır ifadeler kullanarak katliam planladığını söyleyen 15 yaşındaki M.F.Ç. gözaltına alındı.

CİNSEL İSTİSMARI ANLATIP MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre M.F.Ç. sosyal medyada yaptığı bir yayında, iki yaşındaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismarı ve cesetlerin nasıl yok edileceğini anlatacağını söylediği. M.F.Ç ayrıca Müslümanları hedef alan ifadeler kullanarak iki ay sonra saldırı gerçekleştireceğini iddia ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

KEDİLERİ YEDİĞİNİ ANLATTI

Şahsın yayın sırasında kedileri öldürdüğünü, yediğini ve üzerlerinde deneyler yaptığını da söylediği görüntüler tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, şahıs hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

15 YAŞINDA ÇIKTI! GÖZALTINA ALTINA ALINDI

Gelişmelerin ardından 15 yaşındaki M.F.Ç. gözaltına alındı. M.F.Ç.'nin sosyal medya platformlarında kullandığı tüm hesapların Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından deşifre edildiği bildirildi.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM Çocuk Şube Müdürlüğünün konuyu yakından takip ettiği belirtildi.