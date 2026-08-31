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Arif Kocabıyık Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı

Yurtdışı çıkış yasağı olan Arif Kocabıyık, bir tır dorsesinin altında Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Ticaret Bakanlığı da, Arif Kocabıyık'ın Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanması hakkında açıklama yaptı.

Arif Kocabıyık Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi uyarınca yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı.

Arif Kocabıyık Bulgaristan a kaçmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı 1

BÖYLE YAKALANDI

Kocabıyık'ın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandığı anlar böyle görüntülendi.

Arif Kocabıyık Bulgaristan a kaçmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı 2

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır. Edinilen istihbari bilgi doğrultusunda, Edirne’de bulunan tır parklarında saklandığı bilgisine ulaşılması üzerine, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce başlatılan takip ve kontroller sonucu yakalanan Arif Kocabıyık; işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerimize teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Arif Kocabıyık Bulgaristan a kaçmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arif Kocabıyık
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