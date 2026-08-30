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İran duyurdu! ABD Lark Adası'na saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İran ile ABD arasında savaş yeniden kızışıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğunu bildirerek, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı.

İran duyurdu! ABD Lark Adası'na saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.
İran duyurdu! ABD Lark Adası na saldırdı: Ölü ve yaralılar var 1

"CAN KAYIPLARI VAR"

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

İran duyurdu! ABD Lark Adası na saldırdı: Ölü ve yaralılar var 2

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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