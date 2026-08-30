İran duyurdu! ABD Lark Adası'na saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.



"CAN KAYIPLARI VAR"

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır