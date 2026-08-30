Nijer'de askeri isyan: Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Nijer'in başkenti Niamey'de askeri isyan ve şiddet olayları patlak verdi. Rusya’nın Nijer Büyükelçisi Viktor Voropayev, Nijer ordusunun Rusya'dan isyanı bastırmak için yardım istediğini duyurdu.

NİJER ORDUSU, RUSYA'DAN İSYANIN BASTIRILMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

TASS’a açıklamalarda bulunan Voropayev, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’nın bitişiğinde bulunan 101 No’lu Hava Üssü Komutanlığı'ndaki isyancı askerlerin etkisiz hale getirilmesi için Nijer ordusunun, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu’ndan yardım istediğini kaydetti.

Voropayev, isyan girişiminde, Tillaberi ve Dosso bölgelerinden gelen genç subayların yer aldığını aktararak, bu askerlerin "dışarıdan yönlendiriliyor olabileceğini" öne sürdü.

TÜRKİYE, NİJER HALKINA DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan da Nijer'de meydana gelen askeri isyan ve şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nijer’de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği belirtilerek, "Nijer’in güvenliğinin ve istikrarının korunması için itidal çağrısında bulunuyor, sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Nijer’le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

SAHEL DEVLETLERİ DE HÜKÜMETİ DESTEKLEDİ

Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES), Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos gecesi meydana gelen askeri isyan girişiminin ardından Nijer'e ve ülkenin kurumlarına tam destek verdiğini açıkladı.

AES tarafından yapılan açıklamada, bir grup askerin “istikrarsızlaştırma girişimi” olarak nitelendirilen eylemlere karıştığı ve başkentteki 101 No'lu Hava Üssü ile bazı hassas noktaların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, girişimin Nijer silahlı kuvvetlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı ve başarısızlığa uğratıldığı kaydedilerek, olay “ihanet” olarak nitelendirildi.

Nijer güvenlik ve savunma güçlerinin bağlılık, cesaret ve profesyonelliğinin övgüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, askerlerin görevlerine bağlı kalarak isyan girişimine karşı koymasının başkentte düzenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

AES, Nijer'in kurumlarına tam desteğini yineleyerek, Nijer yönetimiyle birlikte egemenlik ve barışın korunması yönündeki mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Sahel bölgesindeki üç ülkenin birlik, bütünlük ve istikrarının korunmasına yönelik kararlılık vurgulanarak, üye ülkelerden birinin istikrarını hedef alan herhangi bir girişimin konfederasyonun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğu kaydedildi.

Konfederasyon, Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarına da dezenformasyon, kamuoyunu manipüle etme ve toplumsal bölünmeyi körükleme girişimlerine karşı azami dikkat gösterme çağrısında bulundu.

NİJER'DE ASKERİ İSYAN

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody, 28 Ağustos’u 29 Ağustos’a bağlayan gece bir grup askerin Niamey’deki 101 No’lu Hava Üssü’nde bazı silah arkadaşlarını kışlada tutmaya çalıştığını ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığını açıklamıştı.

Mody, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların kontrol altına alındığını ve hedef alınan noktalarda kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını belirtmişti.

Nijer makamları, isyan girişiminin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıklasa da bazı kaynaklar, özellikle 101 No’lu Hava Üssü’nde tam kontrolün henüz sağlanamadığını ve isyancı askerlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü öne sürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır