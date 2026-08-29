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Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girdi

Macaristan’da hafif uçağı çalan bir şüphelinin Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmesi alarma neden olukren Macaristan Savunma Bakanı, müdahale için iki savaş uçağının havalandığını açıkladı.

Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girdi

Macaristan’da 24 yaşındaki bir şüpheli, Kalosca Havalimanı’nda park halinde bulunan Cessna 172 tipi bir küçük uçağı kaçırdı. Macaristan basınında yer alan haberlere göre şüpheli, uçakla ülkenin tek nükleer enerji santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girerek havada çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girdi 1

UÇAK KAÇIRDI YASAKLI NÜKLEER BÖLGEYE GİRDİ

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, uçağın havalandıktan sonra Paks Nükleer Santrali üzerine yönelmesi sonrasında iki savaş uçağının acil havalandığını duyurdu. Ruszin-Szendi açıklamada, radar sistemlerinin izinsiz giriş yapan uçağı tespit etmesinin ardından müdahale için iki "Gripen" tipi savaş uçağının kaldırıldığını bildirdi.

Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girdi 2

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Takibin başlamasının ardından uçak, birkaç dakika içinde nükleer santrale yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın iniş takımları hasar gördü.

YARDIM TALEP ETTİĞİ BİR KİŞİNİN DE ARACINI ÇALMAYA ÇALIŞTI

Uçağın kaçırıldığı Kalosca Havalimanı ve zorunlu iniş yapılan ayçiçeği tarlasından görüntüler paylaşan Macaristan polisi, iniş sırasında hafif yaralanan şüphelinin daha sonra tarlayı geçerek karayoluna çıktığını ve ardından yol üstünde yardım talep ettiği bir kişinin de aracını çalmaya çalıştığını yazdı. Polis açıklamasında, "Ancak bu kez başarılı olamadı ve yakalanarak polis merkezine götürüldü" ifadelerine yer verildi.

Basında yer alan haberlerde 24 yaşındaki şüphelinin polis tarafından yakalandığında kafası karışık ve yönünü kaybetmiş gibi göründüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan uçak nükleer
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