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İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir.

"İSRAİL POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKMAK İNSANİ VE VİCDANİ BİR SORUMLULUKTUR"

Her zaman yaptıkları gibi "antisemitizm" kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar. Oysa İsrail hükûmetinin Gazze’de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur.

İletişim Başkanı Duran dan İsrail in Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik açıklamasına tepki 1

"TÜRKİYE’NİN İTİRAZI, İŞGALE, ZULME, KATLİAMA YÖNELİKTİR"

Türkiye’nin itirazı, işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze’deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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