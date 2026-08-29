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Epilasyon merkezinde skandal! 14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Bakırköy'de bulunan bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilip ücret karşılığında sosyal medya platformunda yayınlandığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramada 7 gizli kamera düzeneği ve dijital materyaller ele geçirilirken, 14 bin videonun yayınlandığı tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Epilasyon merkezinde skandal! 14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

14 BİN VİDEO YAYIMLANDI

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Epilasyon merkezinde skandal! 14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı 1

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul güzellik merkezi
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