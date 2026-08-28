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Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Fidan Hoca' olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Fidan Atalay hakkında 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Fidan gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

"Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay gözaltına alındı. Yapılan açıklamada gözaltı gerekçeleri "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olarak gösterildi.

Soruşturma başlatıldı! Fidan Hoca gözaltına alındı 1

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda fidan hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'inci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" denildi.

Soruşturma başlatıldı! Fidan Hoca gözaltına alındı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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