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İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tramvay
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