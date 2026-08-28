İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda seyir halindeki 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/NpAMOchZa9 — Mynet (@mynet) August 28, 2026

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır