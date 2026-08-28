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Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın"

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Erzincan'da heyelan alarmı verildi. Üzümlü ilçesindeki yüksek heyelan riski dolayısıyla acilen tahliye istendi. Önlem olarak yol da ulaşıma kapatılacak. Kameraya yansıyanlar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştu. Üzümlü Belediyesi'nden konuyla ilgili duyuru yapıldı.

TORAK HAREKETLİLİĞİ GÖZLENDİ

Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı’nın üst bölümünde bulunan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 1

ACİLEN TAHLİYE UYARISI

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.
Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 2

YOL ULAŞIMA KAPATILACAK

Korkoru Arkı’nın yanından geçen yolun da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 3

"BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN"

Vatandaşlardan heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 4

TEHLİKE KAMERADA

Öte yandan, bölgedeki toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 5

Acilen tahliye istendi! O ilimizde alarm verildi: "Bölgeye yaklaşmayın" 6

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
heyelan
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