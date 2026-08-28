Hızlı ve Öfkeli tutkunlarına özel LEGO Technic indirimi!

Sinema tarihinin en ikonik yeşil yarış arabasını odanızda sergilemek ister misiniz? LEGO Technic Mitsubishi Eclipse, 827 parçalık yapısı ve çalışan detaylı mekanizmalarıyla hem mükemmel bir yapım deneyimi sunuyor hem de Hızlı ve Öfkeli ruhunu evinize getiriyor. Açılan kaputunun altındaki pistonlardan bagajdaki NOS tüplerine kadar her detayına hayran kalacaksınız. İndirime girmişken kendinize veya otomobil tutkunu sevdiklerinize unutulmaz bir hediye verebilirsiniz!

LEGO Technic Fast and Furious Mitsubishi Eclipse Araba Yapım Seti (827 Parça)

Efsanevi Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz yeşil Mitsubishi Eclipse modeli, LEGO Technic kalitesiyle hayat buluyor. 827 parçadan oluşan bu detaylı yapım seti; hareketli pistonlara sahip çalışan motor mekanizması, aktif direksiyon sistemi, açılan kapıları ve kaputuyla gerçekçi bir mühendislik deneyimi sunar. Bagajında ikonik 2 adet NOS tüpü barındıran ürün; 9 cm yüksekliği, 31 cm uzunluğu ve 13 cm genişliğiyle koleksiyoncular ve film tutkunları için mükemmel bir sergileme modelidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yapımı çok keyifli bir model daha, tamamlandığında muhteşem görünüyor, Lego'ya teşekkürler."

"Mekanik bir set olduğu için diğer Lego setlerinden biraz daha gelişmiş, oğlum Legoları bir araya getirmeyi, set tamamlandıktan sonra onunla oynamaktan daha çok sevdiği için bunu çok sevdi. Her zamanki gibi Lego setlerinin kalitesi kesinlikle en üst düzeyde! Genel olarak gerçekten harika bir alışveriş!"

Bu içerik 28 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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