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Zorlu koşullara özel: Casio saatte %64 indirimle satışta!
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Zorlu koşullara özel: Casio saatte %64 indirimle satışta!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Doğa yürüyüşlerinde, zorlu outdoor aktivitelere ya da günlük koşturmacada kol saatinizin darbelere ve yıpranmaya karşı dayanıklı olması sizin için önemliyse doğu yerdesiniz. Çabuk çizilen veya pili çabuk biten saatlerle uğraşmak yerine profesyonel bir yol arkadaşı arayanlar için Casio G-Shock Gravitymaster, karbon çekirdek koruması, güneş enerjisiyle şarj olan Tough Solar mekanizması ve akıllı telefon bağlantısıyla %64 indirimde! Bu fırsatı kaçırmayın.

Saatinizin pili bitmesi veya dilediğiniz dayanıklılığı sunmaması gibi sorunlar yaşamamak isteyenle buraya! Havacılık teknolojisinden ilham alan Casio G-Shock Gravitymaster, darbelere dirençli yapısı ve 200 metre su geçirmezliğiyle sınırları zorluyor. Üstelik Bluetooth bağlantısıyla saat ayarlarını otomatik güncellerken güneş panelleri sayesinde pil değişim derdini tamamen ortadan kaldırıyor. Hazır %64 indirimdeyken sevdiklerinize veya kendinize ömürlük bir yatırım yapabilirsiniz.

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Casio GR-B300EC-1ADR Kol Saati

Zorlu koşullara özel: Casio saatte %64 indirimle satışta! 1

Havacılık mühendisliğinden ilham alan Casio G-Shock Gravitymaster GR-B300EC-1A, hafifliği ve yüksek darbe direncini Karbon Çekirdek Koruma (Carbon Core Guard) mimarisiyle bir araya getiriyor. Güneş enerjisiyle şarj olan Tough Solar mekanizması sayesinde pil değişim ihtiyacını ortadan kaldırırken, Bluetooth akıllı telefon bağlantısı ile otomatik saat güncellemesi ve kolay ayar olanağı sunuyor. 200 metre su geçirmezlik, çift saat göstergesi ve okunabilirliği artıran 3D kadran tasarımıyla öne çıkan saat, dayanıklı reçine kordonu ve mineral camıyla en zorlu outdoor ile günlük koşullarda üstün performans sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kutu içeriği tam ve sertifikaları eksiksizdi. Gün ışığı ile şarj oluyor, telefon uygulamasından otomatik senkronize oluyor, ayrıca alar kınorometre bölge seçimini ikinci saat ayarını vs yapabilirsiniz."
  • "Fiyat olarak uygun aldık, ürün güzel sağlam bir G-Shock. Ancak bataryası çok geç doluyor diğer solar saatlere göre."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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