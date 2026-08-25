Sivas’ta traktör evin duvarını yıktı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde meydana geldi. E.I.’ya ait traktör, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. Kaza sırasında evin odasında bulunan 8 yaşındaki İ.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır