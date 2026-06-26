Stoklar tükenmeden yakalayın! Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı

Her geçen gün mutfak masrafları artarken aldığımız sebzelerin, meyvelerin ya da akşamdan kalan yemeklerin birkaç gün içinde bozulup çöpe gitmesi hepimizin canını sıkıyor. Tam da bu noktada mutfakta devrim yaratan, parasının karşılığını son kuruşuna kadar veren bir kahraman devreye giriyor: Zwilling Vakum Seti. Sadece tek bir tuşla yiyeceklerinizin hava ile temasını kesen bu akıllı sistem, tazeliği ilk günkü gibi koruyor. Üstelik şimdi, uzun zamandır beklenen Prime Day indirimiyle avantajlı fiyatıyla karşınızda! Hem mutfakta düzen yaratmak hem de gıda israfının önüne geçmek için bu fırsatı kaçırmayın.

ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti, Cam, 8 Parçalı, Kutu, Pompa ve Torba Dahil

Zwilling Fresh & Save Cam Başlangıç Seti’ni sıradan saklama kaplarından ayıran ve bu indirimi kaçırılmaz kılan en önemli detay, paranızı ve sağlığınızı doğrudan koruyan akıllı bir mutfak yatırımı olmasıdır. Geleneksel yöntemlerin aksine gıdaları 5 kata kadar daha uzun süre ilk günkü tazeliğinde, kokusunda ve besin değerinde tutan bu sistem; sadece tek bir tuşla havayı otomatik çeken kablosuz pompası, fırına ve mikrodalgaya girebilen koku/leke tutmaz premium borosilikat cam kapları ve marine/dondurucu için ideal yıkanabilir torbalarıyla eksiksiz bir çözüm sunar. Üstelik kapların üzerindeki QR kodlar sayesinde ücretsiz Zwilling uygulaması yiyeceklerinizin son kullanma tarihini sizin yerinize takip edip bozulmadan önce haber vererek mutfaktaki gıda israfını ve dolayısıyla mutfak masraflarınızı kökten bitirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Pahalı bir ürün ama gerçekten çok iyi yemek yapıyorum. Tazeyken içine koyuyorum ve 1 hafta sonra bile aynı tazelikte tüketebiliyorum. Kesinlikle alın derim, özellikle benim gibi tek başınıza ve çalışan bir anneyseniz çok işe yarıyor."

"Çok iyi ve sağlam geldi."

"Fazla macera aramaya gerek yok. Ürün ve marka hakkını verdi."

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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