HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Sürücü ağır yaralandı.

Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı! 1

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı! 2

Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı! 3


Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararıTüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararı
Alev topuna dönen otomobil, itfaiye tarafından söndürüldüAlev topuna dönen otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu Otomobil bisiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.