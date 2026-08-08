Karabük’te kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA