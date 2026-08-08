Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AK Parti MKYK'da "çerçeve yasa" teklifinin kapsamını anlatırken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanamayacağını belirttiği iddiası hakkında, “Böyle bir açıklama yapmadım" dediğini öne sürdü.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Meclise sunulduğu saatlerde yapılan AK Parti MKYK toplantısının ayrıntılarını aktarmıştı.

Selvi, Gürlek'in toplantıda Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktarmıştı.

"Adalet Bakanı Gürlek AK Parti MKYK'da anlattı: Demirtaş yasal düzenlemeden yararlanamayacak, yerine kayyım atanan belediye başkanları görevlerine dönebilecek"

ATİK: YANİ ÇERÇEVE YASA DEMİRTAŞ’I KAPSIYOR

Atik, Selvi'nin yazısının gündeme gelmesinin ardından yaptığı paylaşımda, Gürlek'in TGRT'ye özel açıklama yaptığını, “Böyle bir açıklama yapmadım” dediğini yazdı ve paylaşımında, "Yani çerçeve yasa Demirtaş’ı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti kaynakları, Gürlek ve AK Partili yetkililerle görüşüp iddiaları yalanlamıştı.

Selvi’nin, Öcalan ve Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı yönündeki iddiasının DEM Parti’nin görüştüğü Gürlek ve AK Parti yetkilileri tarafından yalanlandığı aktarılmıştı.

DEM Parti yetkilileri, Adalet Bakanı Gürlek ve AKP yetkilileriyle temas kurmuş, hem Bakan Gürlek hem de AK Partili isimler, Abdulkadir Selvi’nin yazısında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

AK Parti yetkilileri ayrıca, bu konuda Abdülkadir Selvi’nin aktardığı şekilde herhangi bir değerlendirme ya da görüşmenin yapılmadığını ifade etmişti.