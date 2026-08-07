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Antalya'da can pazarı! Bir aile mahsur kaldı, yakınları sinir krizi geçirdi

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın kısa sürede 7'nci kattaki daireye sıçradı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında apartmanda bir aile mahsur kaldı. Aile ekipler tarafından kurtarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 38'inci sokakta bulunan Antalya Evleri Sitesi B Blok 6'ncı katında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 7'nci kattaki daireye sıçradı. Yangın sırasında dairenin klima dış ünitesinde patlama meydana gelirken, alevler kısa sürede binanın dış cephesini de sardı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan dairenin sahibi Osman Ö., havuzdan döndüğü sırada alevleri fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya da can pazarı! Bir aile mahsur kaldı, yakınları sinir krizi geçirdi 1

EKİPLER MAHSUR KALAN AİLEYİ KURTARDI

Yoğun duman nedeniyle apartmanda bulunan Ayşe M., çocukları Hira M., Hamza M. ve Hasan B. ile Serhat B. dairelerinden çıkamayarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bina içerisinden ve merdivenli araçla yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti.

Antalya da can pazarı! Bir aile mahsur kaldı, yakınları sinir krizi geçirdi 2

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Mahsur kalanların içeride olduğunu gören yakınları büyük panik yaşadı. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6'ncı ve 7'nci kattaki iki daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya da can pazarı! Bir aile mahsur kaldı, yakınları sinir krizi geçirdi 3

Yangını gören komşu Musa Can Istıl, “Dumanı gördük, klima motorundan geliyordu. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi onlara yardımcı olduk. Benim gördüğüm 3 kişiyi biz indirdik. Daha sonra 2 kişi daha indirdik. 7’nci katta çocuklar mahsur kalmış, en son onlar indirildi” dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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