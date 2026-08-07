HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı

Konya’da park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki 450 bin TL nakit para ile 50 gram altını çalan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde meydana geldi.

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı

Konya’da park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki 450 bin TL nakit para ile 50 gram altını çalan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, avize işiyle uğraşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 42 AVZ 10 plakalı kamyonetiyle sokak üzerindeki bir boyacıya geldi. Tadilatta olan dükkanına boya almak isteyen şahıs, içerisinde yaklaşık para ve ziynet eşyası olan çantayı araçta bıraktıktan sonra kapıyı kilitleyip boya dükkanına girdi. Bu sırada şüpheliler ise beyaz renkli lüks bir otomobille önce kamyonetin yanından geçerek çevreyi kontrol etti. Daha sonra otomobille tekrar sokağa gelen ve kamyonetin yanında duran kar maskeli soygunculardan biri kamyonetin ön sürücü kısmındaki camı kırarak para ve ziynet eşyasını çaldı. Olayı fark eden kamyonetin sahibi dükkandan çıkıp koşarak aracın önüne geçerken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobille soygun anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçışta kullandıkları Mercedes marka otomobile farklı araçlara ait sahte APP plakalar taktıklarını, güzergah değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını, daha sonra ise aracın gerçek plakasını takarak kaçışlarını sürdürdüklerini belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin 21 suç kaydı olan M.U., 20 suç kaydı olan Y.Ç., 21 suç kaydı olan U.C.K., 10 suç kaydı olan Ş.Ş. ve 5 suç kaydı olan S.K. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Konya, Ankara ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 Mercedes marka araç ile 1 sahte APP plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı 1

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı 2

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı 3

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı 4

Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli yakalandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasını ziyarete giderken kazada hayatını kaybettiBabasını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandıYeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.