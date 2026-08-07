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Yer: Şanlıurfa! Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yer: Şanlıurfa! Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Husumetli 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Hastane bahçesinde husumetlisi olabileceği belirtilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen Metin A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki Ayşe E. yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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