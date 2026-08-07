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Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi

Bursa’da Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılan çalıntı otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 10 kilometre sonra durduruldu.

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi

Bursa’da Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılan çalıntı otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 10 kilometre sonra durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi’ne çalıntı olarak kaydı bulunan bir otomobil tespit edildi. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre boyunca takip edilen otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak üzerinde Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç sürücüsü Y.Ş.’ye "ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sahte plaka kullanmak" suçlarından toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çalıntı otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi 1

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi 2

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi 3

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi 4

Çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı, 380 bin TL ceza yedi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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