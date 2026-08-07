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Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Yeni Parti'nin kurulmasıyla beraber anketlerdeki oy oranları değişti. Yeni Parti, SONAR'ın son anketinde birinci sırada çıkarken MHP ve CHP'nin yaşadığı düşüş ve oy oranlarının birbirlerine yakınlığı dikkat çekti.

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp
Ufuk Dağ

SONAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımlandı.

YENİ PARTİ BİRİNCİ

Kararsızların oy oranı dağıtılmadan önce Yeni Parti %24,1 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti %21,2 ile ikinci sırada yer buldu. Sıralamayı %6,0 ile DEM Parti, %4,9 ile İYİ Parti, %3,6 ile MHP ve %3,5 ile CHP takip etti.

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP de büyük kayıp 1

Araştırmaya katılan seçmenlerin kararsızlar, sandığa gitmeyecekler ve oy kullanmayacaklar dahil olmak üzere oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

YENİ PARTİ %24,1
AK PARTİ %21,2
DEM PARTİ %6,0
İYİ PARTİ %4,9
MHP %3,6
CHP %3,5
ANAHTAR PARTİ %1,8
ZAFER PARTİSİ %1,6
YENİDEN REFAH PARTİSİ %1,1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ %0,9
DİĞER %1,5

KARARSIZ VE SANDIĞA GİTMEYECEKLERİN ORANLARI

Kararsızım: %13,5
Sandığa Gitmem: %7,7
Fikri Yok / Cevap Yok: %5,9
Geçersiz Oy Kullanırım: %2,7

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRAKİ OY ORANLARI

Kararsız seçmenin oylarının orantısal olarak dağıtılmasıyla elde edilen nihai tabloda da sıralama değişmedi. Yeni Parti %34,3 oy oranına ulaşarak birinci parti olma niteliğini korurken, AK Parti %30,2 oy oranıyla ikinci parti olarak kayıtlara geçti.

Görüş belirtmeyen ve kararsız seçmenlerin orantısal olarak partilere dağıtılmasıyla elde edilen nihai tablo ise şu şekilde oluştu:

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP de büyük kayıp 2

YENİ PARTİ: %34,3
AK PARTİ: %30,2
DEM PARTİ: %8,5
İYİ PARTİ: %7,0
MHP: %5,1
CHP: %5,0
ANAHTAR PARTİ: %2,6
ZAFER PARTİSİ: %2,3
YENİDEN REFAH PARTİSİ: %1,6
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: %1,3
DİĞER: %2,1

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHİNDE ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Araştırmada katılımcılara, “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusu da açık uçlu olarak yöneltildi.

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP de büyük kayıp 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 11,4 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 11 ile Özgür Özel ve yüzde 10,2 ile Mansur Yavaş takip etti.

Selahattin Demirtaş’ın oranı yüzde 6, Hakan Fidan’ın oranı ise yüzde 2 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP MHP anket sonar Yeni Parti
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Okuyucu Yorumları 161 yorum
akpartiye oy vermeyin çocuklarınızın geliceği için kendi geliceğinizi bitirdiniz bari çocuklarını düşünün
tamda onun için reis
millet kime ne vereceğini bilir
@aybasio yeni partiye mi verelim? allah akıl fikir versin
Tamam sen söyledin ya bizde vermeyiz artık:)))
Ülkenin Selo başkan gibi her kesimi kucaklayan eğilip bükülmeyen bir başkana ihtiyacı var. Apoyu nerdeyse affedecekler ama üstüne atılı suçla adamı 10 yıldır hapiste tutuyorlar. Allahtan korkun, seni cumhurbaşkanı yapmayacağız demeseydi bugün bunlar başına gelir miydi?
bunu düşünen sayı çok az
@aybasio VERİN ONLARA DA BELEDİYELERDEN SONRA SIRA DEVLETE GELSİN.
@aybasio kime verelim oyumuzu chp ve yeni partide rezillik bitmiyor ülke yönetimini bunlara nasıl verelim
@aybasio T.C.Devletinin Milletitini geleceği ve varoluşun için cumhur ittifakı.
@ferit_arslan_1980 vermek zorundayız şuan için başka şansı yok ülkenin gençleei görmüyormusunuz umutsuzlar işsizler parasızlar ya intihar ediyorlar yada başka ülkeye kaçmaya çalışıyorlar gençler için akpartıden kurtulmamız lazım
akp kendi anketçilerine onlarca anket yaptırıyor, 3-5 ankette önde olduklarını bilseler seçime giderler, nasıl olsa iktidarda milletin canı çıkana kadar istediğimiz zaman seçim yaparız diyorlar, sahtekarlık her tarafta kol geziyor.
akp seçimi kaybetceğini bildiği için seçime gitmiyor onun için türlü türlü numaralar çekiyor vatandaş görüyor bunu daha çok oy kaybediyor yaptıkları ile
çocuk oyuncağımı bu, seçimlerin ne zaman ypılacağı belli değilmi, bekleyin işte,
@kemal.karatastan ülkenin bir seçim takvimi var zamanı geldimi seçim yapılır
Yeni parti başa gelse vay bu ülkenin haline..bu günleri mumla ararız..
@yokedici_37 Mumla aranacak günlerimiz mi kalacak, işlenecek günah mı bıraktılar sanıyorsun
Merak etme gardaşım benim bunlar sadece bir rüya.... Rüyanın içindeler. Her zaman seçimin ertesi sabahı uyanıyorlar ve "Tüh beeee yine rüyada iktidar olduğumuzu anketlerde gördüm" diyorlar. Ayı demiş ki : -Bu sene armut çok olacak. Sormuşlar : - Nereden anladın Ayı cevap vermiş : - CANIM ÖYLE İSTİYOR... Bunların da canı SONAR'a inanmak istiyor
bu gunleri turk tarihinde aramazsin
@yokedici_37 Demek bu günlerden çok memnunsunuz!!!!
@yokedici_37 şuan ki dönemden daha nasıl kötü olabilir ki,gidip bir elinizi yüzünüzü yıkayın ve sadece allaha tevekül edin kula kulluk olmaz
@yokedici_37 Mumları Aramaya Başla Sen Şimdiden
evet doğru söylüyorsun. Şu anda iğne ucuyla arıyoruz ozaman belki mumla arariz
projektörle bile bulamayız.
yav he he ,gördük çeyrek asiri
@yokedici_37 niye
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