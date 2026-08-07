Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

SONAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımlandı.

YENİ PARTİ BİRİNCİ

Kararsızların oy oranı dağıtılmadan önce Yeni Parti %24,1 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti %21,2 ile ikinci sırada yer buldu. Sıralamayı %6,0 ile DEM Parti, %4,9 ile İYİ Parti, %3,6 ile MHP ve %3,5 ile CHP takip etti.

Araştırmaya katılan seçmenlerin kararsızlar, sandığa gitmeyecekler ve oy kullanmayacaklar dahil olmak üzere oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

YENİ PARTİ %24,1

AK PARTİ %21,2

DEM PARTİ %6,0

İYİ PARTİ %4,9

MHP %3,6

CHP %3,5

ANAHTAR PARTİ %1,8

ZAFER PARTİSİ %1,6

YENİDEN REFAH PARTİSİ %1,1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ %0,9

DİĞER %1,5

KARARSIZ VE SANDIĞA GİTMEYECEKLERİN ORANLARI

Kararsızım: %13,5

Sandığa Gitmem: %7,7

Fikri Yok / Cevap Yok: %5,9

Geçersiz Oy Kullanırım: %2,7

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRAKİ OY ORANLARI

Kararsız seçmenin oylarının orantısal olarak dağıtılmasıyla elde edilen nihai tabloda da sıralama değişmedi. Yeni Parti %34,3 oy oranına ulaşarak birinci parti olma niteliğini korurken, AK Parti %30,2 oy oranıyla ikinci parti olarak kayıtlara geçti.

Görüş belirtmeyen ve kararsız seçmenlerin orantısal olarak partilere dağıtılmasıyla elde edilen nihai tablo ise şu şekilde oluştu:

YENİ PARTİ: %34,3

AK PARTİ: %30,2

DEM PARTİ: %8,5

İYİ PARTİ: %7,0

MHP: %5,1

CHP: %5,0

ANAHTAR PARTİ: %2,6

ZAFER PARTİSİ: %2,3

YENİDEN REFAH PARTİSİ: %1,6

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: %1,3

DİĞER: %2,1

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHİNDE ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Araştırmada katılımcılara, “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusu da açık uçlu olarak yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 11,4 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 11 ile Özgür Özel ve yüzde 10,2 ile Mansur Yavaş takip etti.

Selahattin Demirtaş’ın oranı yüzde 6, Hakan Fidan’ın oranı ise yüzde 2 olarak açıklandı.