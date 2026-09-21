Adana Saimbeyli'de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"BEŞİK GİBİ SALLANDIK"

Deprem sırasında evlerinde uyuyan İsmail Menteş, sarsıntıyı uykuda hissettiklerini belirterek, "Yatıyorduk, beşik gibi sallandık. Uyuyorduk. Kapının önüne dışarı çıktık. Fazla bir sallantı olmadı" dedi.

DEPREM ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan korkutan deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır