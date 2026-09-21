HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana Saimbeyli'de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem!

Adana'da sabaha karşı korkutan bir deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Adana Saimbeyli'de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Adana Saimbeyli de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem! 1

"BEŞİK GİBİ SALLANDIK"

Deprem sırasında evlerinde uyuyan İsmail Menteş, sarsıntıyı uykuda hissettiklerini belirterek, "Yatıyorduk, beşik gibi sallandık. Uyuyorduk. Kapının önüne dışarı çıktık. Fazla bir sallantı olmadı" dedi.

Adana Saimbeyli de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem! 2

DEPREM ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan korkutan deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.

Adana Saimbeyli de sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptı
Başkasının kimliğiyle yakalandı: 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktıBaşkasının kimliğiyle yakalandı: 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktı

Anahtar Kelimeler:
deprem Adana afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.