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Başkasının kimliğiyle yakalanan şüphelinin 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimlik kontrolü sırasında ekiplere başkasına ait kimlik ibraz eden şüphelinin, 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Başkasının kimliğiyle yakalanan şüphelinin 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktı

Edinilen bilgiye göre, Aydın’da ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında E.B., görevlilere başkasına ait bir kimlik ibraz etti. Kimlik üzerinde yapılan kontrollerde durumdan şüphelenen ekipler, şahsın gerçek kimliğini tespit etti.

10 YIL ARAMASI OLAN ŞAHIS FARKLI KİMLİKLE YAKALANDI

Yapılan sorgulamada şüphelinin toplam 15 ayrı suçtan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında, başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle de ayrıca adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hapis
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