HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir"

Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. France Televisions, Fransız istihbarat servislerinin olası büyük bir Rus saldırısı için tarih olarak 2027 sonbaharı üzerinde durduklarını ileri sürdü.

Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir"

Fransız kamu yayıncısı France Televisionsın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yayında, siber saldırılar dahil Rusya kaynaklı saldırıların ülkede ve Avrupa'da arttığına dikkat çekildi.
Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir" 1

"TAM KORUMA KAPASİTESİNDEN YOKSUN"

Olası büyük bir Rus saldırısı için daha önce öngörülen 2030 tarihinin öne çekildiği ve 2027 sonbaharının değerlendirildiği belirtilen yayında, bu saldırılarda Fransa'nın elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri gibi kritik altyapı unsurlarının potansiyel hedefler arasında olabileceği kaydedildi.

Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir" 2

Fransız askeri istihbarat servisinin eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, France Televisionsa yaptığı açıklamada, olası bir Rus saldırısının ülkenin savunma tesislerini hedef alacak bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olabileceğine işaret etti.

Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir" 3

Christienne, böyle bir saldırıya karşı Fransa'nın tam koruma sağlama kapasitesinden yoksun olduğunu değerlendirdi.

MACRON PLAN HAZIRLAYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleriyle ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Fransız istihbaratı tarih verdi: "Rus saldırısı 2027 sonbaharında olabilir" 4

Macron, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın İHA ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkasının kimliğiyle yakalandı: 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktıBaşkasının kimliğiyle yakalandı: 10 yıl 1 ay hapis cezası çıktı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.