Şanlıurfa’da silahlı saldırı zanlısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Eylül 2025’te meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin firari zanlı A.Ç.’nin Birecik ilçesinde bir yakınının adresinde saklandığı belirlendi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla A.Ç. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır