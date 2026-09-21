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Bolu’da 1 haftada bin 273 sürücüye ceza

Bolu’da polis ve jandarma ekiplerince 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 32 bin 996 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen bin 273 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu’da 1 haftada bin 273 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında il merkezi ile bağlantı yollarında toplam bin 503 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 32 bin 996 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen bin 273 sürücüye idari para cezası kesildi. Polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki trafik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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