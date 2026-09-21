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Evinin önünde cansız bedeni bulundu

Çorum’un Alaca ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, komşuları tarafından evinin önünde ölü bulundu.

Evinin önünde cansız bedeni bulundu

Olay, Alaca ilçesi Kıcılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nesimi Uzun’u (55) evinin önünde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun’un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uzun’un kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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