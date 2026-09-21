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Eylül geldi ama tehlike bitmedi! Kokusu farklıysa sakın yemeyin

Eylül ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, yaz aylarında sık görülen mide ve bağırsak enfeksiyonları riskinin devam etmesine neden oluyor. Özellikle uygun şartlarda saklanmayan gıdalar, hijyen kurallarına uyulmayan ortamlarda hazırlanan yiyecekler ve güvenli olmayan su kaynakları, sıcak havaların devam ettiği dönemlerde ishal ve kusmayla seyreden mide-bağırsak enfeksiyonlarının görülmesine yol açabiliyor.

Eylül geldi ama tehlike bitmedi! Kokusu farklıysa sakın yemeyin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Çubukçuoğlu, "Tüketirken kokusu ya da tadı size farklı geldiyse o gıdayı yemeyin" uyarısında bulundu.

"SICAK HAVA BAKTERİLERİN ÇOĞALMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Sıcak havalarda viral ve bakteriyel mide-bağırsak enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirten Dr. Çubukçuoğlu, "Bunun en önemli nedenlerinden biri sıcak havanın gıdalarda bakteri çoğalmasını hızlandırması. Özellikle üretimden sofraya kadar uzanan süreçte soğuk zincirin bozulması enfeksiyon riskini artırır. Hijyen kurallarına yeterince uyulmayan havuzlar bulaş açısından risk oluşturabilir" dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en sık ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Çubukçuoğlu, "Bu durumda en büyük risk sıvı ve elektrolit kaybıdır. Özellikle kronik böbrek hastalığı gibi ek sağlık sorunu bulunan kişilerde sıvı kaybı ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Sağlıklı bireylerde ise şikâyetler eğer 24-48 saat içinde düzelmiyorsa, aşırı halsizlik veya genel durum bozukluğu gelişmişse mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HATA YEMEĞİ VE SUYU TAMAMEN KESMEK"

İshal ve kusma tablosunda en sık yapılan hatalardan birinin ağızdan beslenmeyi bırakmak olduğunu belirten Dr. Çubukçuoğlu, "Bulantı nedeniyle su ve gıda tüketiminin tamamen kesilmesi iyileşmeyi zorlaştıracak bir etkendir. Günlük yeterli su tüketimi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra bizim vücudumuz için çok önemli olan elektrolitler dediğimiz sodyum, potasyum, klor gibi minerallerin olduğu zengin bir sıvıyı hem kusma hem de ishal yoluyla kaybediyoruz. Kaybedilen sıvı ile birlikte mineralleri de yerine koymak amacıyla maden suyu, ayran ve bol sıvı tüketimi faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KOKUSU VEYA TADI ŞÜPHELİ GIDAYI TÜKETMEYİN"

Yaz aylarında mide-bağırsak enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yolunun güvenilir ve hijyenik şartlarda hazırlanmış gıdaları tercih etmekten geçtiğini belirten Dr. Çubukçuoğlu, "Özellikle sıcak havalarda uzun süre dışarıda bekleyen mayonezli, kremalı ve süt ürünü içeren yiyeceklerde bakteri üremesi çok hızlı gerçekleşebilir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta ‘bir gıdayı tüketirken kokusu ya da tadı size farklı geliyor mu' sorusudur. Tüketirken kokusu ya da tadı size farklı geldiyse o gıdayı yemeyin" uyarısında bulundu.

"BUZLAR DA ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR"

Sıcak havalarda halk arasında "buz zehirlenmesi" olarak bilinen mide ve bağırsak enfeksiyonlarının da görülebildiğini belirten Dr. Çubukçuoğlu, buzun tek başına değil, hazırlanış şeklinin risk oluşturduğunu söyledi. Çubukçuoğlu "Hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan ya da mikrop bulaşmış sudan yapılan buzlar da enfeksiyon etkenlerini taşıyabilir. Bu nedenle özellikle kaynağından emin olunmayan buzların tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Çünkü kirli su nasıl hastalığa yol açabiliyorsa, aynı sudan hazırlanan buzlar da aynı riski taşıyabilir" dedi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon
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