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Singapur'da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada

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Singapur açıklarında korkunç bir deniz kazası meydana geldi. Panama bayraklı bir yük gemisi, Çin'e ait bir balıkçı gemisiyle çarpıştı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde balıkçı teknesindeki can pazarı da dikkatlerden kaçmadı.

Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında korku dolu anlar yaşandı. Panama bayraklı "First Margaux" adlı yük gemisi, Çin’e ait "Lu Qing Yuan Yu 108" adlı balıkçı gemisiyle çarpıştı.

Singapur da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada 1

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Singapur da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada 2

Kazanın, Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi.

Singapur da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada 3

GEMİ YAN YATTI

İlk incelemeler ve deniz trafiği analizlerine göre "First Margaux", kendi seyir şeridinde ilerlerken sancak tarafından yaklaşan Singapur bayraklı "Gas Iris" adlı petrol tankerinin bölgeye girdiği görüldü.

Singapur da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada 4

Yük gemisi diğer gemi ile mesafeyi korumaya çalışırken, Çinli balıkçı gemisinin de seyir şeridine girdiği ve ardından gemilerin çarpıştığı öne sürüldü. Kaza sonrası balıkçı gemisinin yan yattığı görüldü.

Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, bölgedeki Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri de inceleniyor. Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gemilerdeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

Singapur da korkunç gemi kazası! Yaşanan can pazarı kamerada 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Singapur gemi deniz
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