Otomobiller kavşakta çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Kaza, Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas’tan Ulaş istikametine seyir halinde olan U.K. (35) idaresindeki otomobil ile tali yoldan çıkan A.A. (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra S.Ş. (43), M.K. (52) ve M.Ö. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ulaş ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır