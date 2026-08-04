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Betimar ve Optimar yayınladı: Yeni Parti etkisi anketlere de yansıdı

Betimar ve Optimar Araştırma'nın son seçim anketlerinde AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, Yeni Parti'nin oy oranı siyasette yeni denge tartışmalarını beraberinde getirdi. İki araştırmada da CHP'nin oy oranındaki değişim çıkan sonuç ise gündem yaratmaya devam edecek.

Betimar ve Optimar yayınladı: Yeni Parti etkisi anketlere de yansıdı

Yeni Parti’nin kurulmasının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de anket sonuçları olmaya devam ediyor. Betimar ve Optimar'ın peş peşe açıkladığı seçim anketleri, siyaset gündeminde yeni tartışmaların da fitilini ateşleyecek gibi görülüyor.

Betimar Araştırma'nın son anketine göre bu pazar seçim olsa AK Parti yüzde 35,8, Yeni Parti yüzde 19,3, CHP ise yüzde 9,4 oy alıyor. Optimar Araştırma anketinde de AK Parti yüzde 34,24 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 16,25 ile onu takip ediyor. Yeni Parti'nin oy oranı ise yüzde 12,55.

ANKET SONUÇLARINI SABAH YAZARI DUYURDU

Sabah yazarı Mahmut Övür, araştırma şirketlerinin son anket sonuçlarını paylaştı. Betimar Araştırma'nın 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını aktaran Övür, şöyle yazdı:

"Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonraki tablo şöyle: AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in Yeni Parti'si yüzde 19.3'le ikinci, CHP ise yüzde 9.4'le dördüncü parti... MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8."

Optimar Araştırma'nın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçlarını da köşesine taşıyan Övür, şunları kaydetti:

"AK Parti yüzde 34.24, CHP yüzde 16.25, Yeni Parti yüzde 12.55, DEM Parti yüzde 11.84, MHP yüzde 8.71... Geriye kalanlar ise İyi Parti, Saadet, Zafer, YRP ve A Parti arasında paylaşılıyor."

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